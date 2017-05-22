Пенсионерка из Мордовии "заплатила" наемнику 50 тысяч рублей

В Мордовии работник по найму оставил жительницу республики без денег.

Сообщается, что пенсионерка наняла по объявлению неизвестного мужчину для оказания помощи по хозяйству. Уже после проделанной работы пожилая женщина расплатилась с ним и на некоторое время вышла из комнаты, оставив кошелек на столе.

Воспользовавшись ситуацией, работник забрал его и исчез. Обнаружив в кошельке не только лишь банковскую карту, однако и листок с пин-кодом, он снял со счета 50 000 рублей и потратил их на собственные нужды.

Подозреваемого арестовали в кратчайшие сроки. По прецеденту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: izvmor.ru