МЧС Мордовии напоминает о правиле "золотого часа"

Организм человека устроен природой таким образом, что максимальные компенсаторные функции при неожиданных и тяжелых повреждениях эффективно поддерживают стабильное состояние приблизительно на протяжение 1 часа.

Потом настает момент постепенного истощения запасов прочности, и организм "выключает" менее необходимые зоны тела, стремясь предоставить остатками жизненных сил самую главную собственную часть - мозг. Именно на протяжении первого часа уже после несчастного случая - оказание медицинской помощи наиболее эффективно и дает возможность минимизировать развитие небезопасных осложнений. Через время усилий для стабилизации состояния придется прилагать значительно больше.

Для тяжело потерпевших фактор времени имеет бесспорное значение. В случае, если потерпевший доставляется в клинику на протяжение первого часа уже после получения травмы, то гарантируется наиболее высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Данное время и называется "золотым часом", который начинается в момент получения травмы.

В случае, если вы стали свидетелями несчастного случая с потерпевшими, то незамедлительно известите о данном по телефону "101". Укажите точный адрес либо ориентир, где это случилось, расскажите о нраве происшествия и наличии потерпевших. Вплоть до приезда спецслужб осмотрите потерпевшего. При необходимости и наличии навыков окажите ему первую помощь. В случае, если характер травм незначителен и потерпевшего можно перевозить, отправьте его попутным транспортом в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Таким образом, вы сможете обеспечить максимальные шансы человека на выживание и реабилитацию.

Источник: izvmor.ru