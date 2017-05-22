Саранским выпускникам подарят концерт 25 мая

Согласно традиции 25 мая торжественно прозвенит последний звонок для одиннадцатиклассников общеобразовательных учебных заведений.

Выпускникам еще предстоят ответственные испытания ЕГЭ. Однако день "последнего звонка" - особенный, день прощания со школьным детством. И артисты Саранского ДК решили преподнести выпускникам, их учителям, родителям и иным жителям и гостям республики музыкальный подарок.

С большим праздничным концертом "Когда уйдем со школьного двора…" они выступят 25 мая в 16:00 на летней эстраде Парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. К слову, в программе прозвучат песни и композиции о юности, любви, большой прекрасной жизни.

Специальную программу подготовили молодые танцоры детского коллектива "Хрусталики" и артисты вокальной студии "Релиз", участники хореографической студии "Калейдоскоп" и ансамбля "SkyDance", театр народной песни "Отрада".

Источник: izvmor.ru