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Саранским выпускникам подарят концерт 25 мая

Саранским выпускникам подарят концерт 25 мая

Согласно традиции 25 мая торжественно прозвенит последний звонок для одиннадцатиклассников общеобразовательных учебных заведений.

Выпускникам еще предстоят ответственные испытания ЕГЭ. Однако день "последнего звонка" - особенный, день прощания со школьным детством. И артисты Саранского ДК решили преподнести выпускникам, их учителям, родителям и иным жителям и гостям республики музыкальный подарок.

С большим праздничным концертом "Когда уйдем со школьного двора…" они выступят 25 мая в 16:00 на летней эстраде Парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. К слову, в программе прозвучат песни и композиции о юности, любви, большой прекрасной жизни.

Специальную программу подготовили молодые танцоры детского коллектива "Хрусталики" и артисты вокальной студии "Релиз", участники хореографической студии "Калейдоскоп" и ансамбля "SkyDance", театр народной песни "Отрада".


Источник: izvmor.ru