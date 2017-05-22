В Саранске оконный мошенник отделался условным сроком

Обвиняемый в жульничестве уроженец Саранска отделался условным сроком.

Сообщается, что мужчина обманул 2-х человек. Он пообещал установить им пластиковые окна в квартирах, взял предоплату, однако работу не выполнил. 45 000 рублей подсудимый потратил на собственные потребности.

Не дождавшись новейших окон, люди устремились за помощью в полицию. Афериста арестовали, своей вины он не отрицал и даже частично компенсировал материальный ущерб.

Пострадавшие на судебном заседании не настаивали на строгом наказании подсудимого, и суд приговорил его к 2 годам условно. Вдобавок аферисту предстоит вернуть средства клиентам.

Источник: izvmor.ru