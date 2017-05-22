В Мордовии ищут пожилого мужчину, пропавшего почти год назад

Полиция Мордовии разыскивает жителя села М. Паевка Инсарского района Владимира Максимова. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 59-летний мужчина ушел из дома еще в июне прошлого года, и до настоящего времени его судьба остается неизвестной.

Его приметы: худощавого телосложения, рост 165- 170 см, волосы седые коротко стриженые, губы тонкие, уши большие. Был одет: рубашка белая в серую клетку, брюки серого цвета, на ногах туфли черного цвета с пятнами от краски голубого цвета.

Особые приметы: на кисти левой руки имеется татуировка виде буквы "В".

Всех, кому что-либо известно о судьбе разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(83449)2-18-41 или 02.

Источник: 13.мвд.рф