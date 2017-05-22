В Мордовии опаханы все 87 населенных пунктов, граничащих с лесом

В МЧС Мордовии отчитались о проведенных работах по обработке населенных пунктов, которые граничат с лесом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все они общим количеством 87 были опаханы. Общая протяженность необходимой опашки составляет 515 километров.

Сотрудники МЧС и Россельхознадзора контролируют работу с воздуха, используя беспилотные летательные аппараты. В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день опашка выполнена на 100 процентов.

«Опахивать населенные пункты просто необходимо, так как огонь лесных пожаров способен быстро переходить на жилые дома. Опыт 2010 года - тому подтверждение», - подчеркнули в МЧС.

Источник: 13.mchs.gov.ru