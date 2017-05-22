В Саранске облагородят 3 водоема

На городских водоемах Саранска вскоре наступит тишь да гладь. Уже на этой неделе на Лесном озере, у пруда в «Зеленой роще» и на Луховском водоёме наведут порядок. Здесь не только расчистят территорию от мусора и старой травы, но и установят урны, а также повесят волейбольные сетки.

Теперь уборка на водоемах будет осуществляться ежедневно. В выходные наводить чистоту придется в режиме нон-стоп.

Кроме чистого песка и современных контейнеров для мусора, на городских водоемах установят информационные щиты, на которых отдыхающие смогут познакомиться с ответственными за порядок лицами и узнать их номера телефонов.

Источник: izvmor.ru