Студенты МГУ им. Огарева завоевали призы Российской студенческой весны

Учащиеся Мордовского университета заняли ряд призовых мест на творческом фестивале "Российская студенческая весна" в Москве.

Сообщается, что первое место в номинации "Вокал эстрадный" заняли Т. Волкова и В. Явкин. В номинации "Вокал народный стилизованный" победу одержала вокальная группа (сборная вузов республики), в которую вошли И. Шишканова, Ю. Смирнова, К. Макарова, Т. Волкова и А. Бочканов.

В номинации "Бально-спортивные танцы" не было равных Е. Герасименко и Я. Фуранину. В номинации "Авторская песня" лучшим было признано выступление А. Бочканова.

Кроме того, "серебро" в направлении "Оригинальный жанр" занял А. Тарасов.

Источник: izvmor.ru