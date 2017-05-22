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Студенты МГУ им. Огарева завоевали призы Российской студенческой весны

Студенты МГУ им. Огарева завоевали призы Российской студенческой весны

Учащиеся Мордовского университета заняли ряд призовых мест на творческом фестивале "Российская студенческая весна" в Москве.

Сообщается, что первое место в номинации "Вокал эстрадный" заняли Т. Волкова и В. Явкин. В номинации "Вокал народный стилизованный" победу одержала вокальная группа (сборная вузов республики), в которую вошли И. Шишканова, Ю. Смирнова, К. Макарова, Т. Волкова и А. Бочканов.

В номинации "Бально-спортивные танцы" не было равных Е. Герасименко и Я. Фуранину. В номинации "Авторская песня" лучшим было признано выступление А. Бочканова.

Кроме того, "серебро" в направлении "Оригинальный жанр" занял А. Тарасов.


Источник: izvmor.ru