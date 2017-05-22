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Директор саранского риелторского агентства обманом заработал на своих клиентах 2,5 млн

Директор саранского риелторского агентства обманом заработал на своих клиентах 2,5 млн

Руководитель одного из риелторских агентств Саранска нажился на своих клиентах. От мошеннических действий пострадали 16 человек, а общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, директор риелторской компании размещал в Интернете объявления о продаже квартир в строящихся жилых многоквартирных домах Ленинского и Октябрьского районов столицы РМ. Он показывал клиентам квартиры и заключал с ними договора на оказание риелторских услуг.

Покупатели вносили аванс в сумме от 100 тыс. рублей, предполагая, что он будет учтен в общей стоимости квартиры. Но эти деньги подозреваемый присваивал и тратил на личные нужды.


Источник: 13.мвд.рф