Директор саранского риелторского агентства обманом заработал на своих клиентах 2,5 млн

Руководитель одного из риелторских агентств Саранска нажился на своих клиентах. От мошеннических действий пострадали 16 человек, а общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, директор риелторской компании размещал в Интернете объявления о продаже квартир в строящихся жилых многоквартирных домах Ленинского и Октябрьского районов столицы РМ. Он показывал клиентам квартиры и заключал с ними договора на оказание риелторских услуг.

Покупатели вносили аванс в сумме от 100 тыс. рублей, предполагая, что он будет учтен в общей стоимости квартиры. Но эти деньги подозреваемый присваивал и тратил на личные нужды.

Источник: 13.мвд.рф