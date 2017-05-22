Мордовские дайверы вернулись с медалями с чемпионата и первенства России

Спортсмены из Мордовии удачно выступили на чемпионате и первенстве России по подводному спорту в Санкт-Петербурге. У мужчин в упражнении ночной дайвинг третье место занял Артем Санаев.

У юных пловцов в комбинированном плавании победил Павел Медов. В подъеме груза 6 кг лучше всех справилась Дарья Якупова. В ночном дайвинге первое место заняла Анастасия Седойкина.

Кроме того, серебряными призерами первенства стали: Арина Бабат и Анастасия Седойкина, Максим Панин и Артем Сарыгин (полоса препятствий), Анастасия Седойкина (подьем груза 6 кг) и Денис Ушаков (ночной дайвинг).

Третье место на дистанции ночной дайвинг занял Игорь Черепахин.

Источник: izvmor.ru