Саранским школьникам предложили "порулить" в "нетрезвом состоянии"

Для старшеклассников саранских школ сотрудники Госавтоинспекции провели обучающее занятие с использованием очков "Фатальное зрение", имитирующих состояние алкогольного опьянения в рамках международного проекта "Автотрезвость".

Надев очки, дети почувствовали нарушение равновесия и координации движений, а также изменение времени реакции и способности правильно оценивать окружающую обстановку.

Школьники выполнили ряд упражнений сперва без специальных очков, а затем в них. Проведенный опыт помог детям почувствовать на собственном опыте отрицательное влияние спиртного на функции организма.

Кроме того, детям рассказали о ситуации на дорогах Мордовии, привели примеры аварий, случившиеся по вине шоферов, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: izvmor.ru