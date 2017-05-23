В Мордовии пострадал трехлетний ребенок

В Атюрьевском районе республики 3-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, получила травмы.

Сообщается, что взрослые оставили малютку на короткое время одну в комнатке, в это мгновение она упала с кресла. Падение с незначительной высоты обернулось для малышки не самыми приятными последствиями, в клинике доктора диагностировали у девочки серьезный ушиб.

Работники правоохранительных органов вновь призывают родителей малышей проявлять большую бдительность и не оставлять ребенка без присмотра старших. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей грозит административная ответственность – штраф и постановка на учет, не говоря уже о возможных печальных последствиях для ребенка.

Источник: izvmor.ru