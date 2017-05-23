В районе Мордовии коммунальщиков наказали за дом с плесенью

Директора управляющей организации в п. Тургенево Ардатовского района республики оштрафовали за несоблюдение жилищного законодательства.

Сообщается, что на коммунальщиков пожаловались жители одного из зданий на улице Школьной. По словам людей, крыша в подъезде протекает, из-за чего на потолке и стенах образовалась плесень, появились вздутия на стыке плит. Протечки были и в квартирах жильцов верхних этажей. Прокурорская проверка подтвердила жалобы сельчан.

Начальника управляющей фирмы оштрафовали почти на 5 тысяч рублей. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 2 должностных лица.

Источник: izvmor.ru