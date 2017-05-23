В селе Ардатово заложили первый камень социального центра

В селе Ардатово Дубенского района начато строительство социального центра. Уже был заложен первый камень здания.

В центре планируется разместить дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, танцевальный класс, музей. В одном здании с ними будет и сельская администрация.

По своим размерам и значимости социальный центр станет для села Ардатово самым масштабным проектом из тех, которые за последние полвека были реализованы в Ардатове. Его строительство будет вестись в рамках федерального проекта "устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2015 годы и на период до 2020 года".

Реализация проекта будет иметь большое значение для села, которое является третьим в районе по численности населения.

Источник: izvmor.ru