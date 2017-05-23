В Мордовии в сутки производят около 1000 тонн молока

Суточное производство молока в Мордовии составляет 1000 тонн. Зачастую такого показателя молочное животноводство республики достигает в июне, а в этом году такого результата удалось добиться уже 19 мая.

По сведениям отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода Мордовии, в 2015 году тысячный рубеж суточных надоев в республике вообще не был взят. В 2016 году такой показатель был достигнут 4 июня. В этом году, по оперативной информации на 22 мая, за сутки производство молока в республике составило 1009,5 тонн, что на 40 тонн больше по сравнению с прошлым годом.

По итогам четырех месяцев 2017 года средняя молочная продуктивность по республике составила 1967 кг на корову, что на 140 кг выше результата 2016 года. Лидеры по производству молока - Краснослободский и Рузаевский районы, где суточное производство составляет более 100 тонн.

Источник: izvmor.ru