Мордовский музей имени И.Д. Воронина устроит праздник на Международный день защиты детей

Для маленьких жителей Мордовии в Международный день защиты детей, 1 июня, будет организована масштабная развлекательная программа. Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает всех юных сограждан и их родителей отметить праздник на «Мордовском подворье» (ул. Саранская,21).

Мероприятия начнутся 1 июня с 10:00. Воспитанники саранских Детской музыкальной школы №2 и Детской школы искусств №з выступят с концертом «До-ми-соль-ка». Клоун Музейка гарантирует гостям различные увлекательные игры, танцы и забавы.

Актёры Республиканского театр кукол в 11:00 покажут спектакль. А потом каждый на выбор может попробовать слепить «Кота деревенского» из соленого теста, сделать рисунок с натуры или собственными руками смастерить сувенирную куклу «эрзяночку».

Кроме того, в сказочном фото-салоне «На золотом крыльце сидели…» юные гости могут сфотографироваться на память о начале прекрасной и теплой поры года – лете.

Источник: izvmor.ru