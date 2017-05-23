Открылась регистрация на VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет - управляй им!»

Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» сообщают о старте регистрации на VI Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников «Изучи интернет – управляй им!». Регистрация проходит на официальном сайте игра-интернет.рф до 31 октября 2017 года.

К участию в онлайн-чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды. Соревновательный период продлится в течение месяца - с 1 по 31 ноября 2017 года. Итоговый рейтинг, который определит чемпиона в каждом из зачетов, формируется в режиме онлайн. Все призеры получат именные дипломы и ценные подарки.

Правила проведения онлайн-чемпионата опубликованы на официальном сайте - http://игра-интернет.рф

Чемпионат является частью социально-образовательного проекта «Изучи интернет - управляй им!», главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Основа проекта –образовательный модуль “Знания”, где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, принципах работы ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и т.д. Для проверки и закрепления своих знаний все желающие могут скачать бесплатное мобильное приложение с тестами и совершенствовать навыки буквально на ходу.

Ежегодно участниками онлайн-чемпионата становятся до 15 тысяч школьников со всей России. В прошлом году темой чемпионата стала безопасность в сети Интернет: вопросы и задания были посвящены защите от киберугроз, конфиденциальности данных, безопасности в социальных сетях и работе антивирусов. Главная тема чемпионата 2017 года - интернет вещей (IOT).

Следите за новостями проекта и Чемпионата на http://игра-интернет.рф

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Об АНО «Координационный центр национального домена сети интернет»: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенное название — Координационный центр доменов RU/РФ) — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских национальных доменов.