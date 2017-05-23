Жительница Саранска лишилась 25,5 тыс. рублей при покупке одежды в Интернете

В Саранске стало на одну жертву интернет-мошенников больше. 30-летняя жительница столицы РМ заказала модную одежду на одном из сайтов, однако эта затея превратилась для нее в головную боль.

По сообщению пресс-службы МВД по РМ, покупательница перевела за товар 25,5 тысяч рублей и позвонила менеджеру, чтобы уточнить о поступлении денег на счет. Однако ей ответили, что данный сайт и банковский счет к ним никакого отношения не имеет.

Предположив, что сайт, на котором она заказала одежду, является двойником, потерпевшая обратилась в полицию. Теперь правоохранители пытаются установить, кому доверчивая женщина подарила свои деньги.

Источник: 13.мвд.рф