В Саранске прошел отбор игры "Зарница"

В Саранске состоялся отборочный этап военно-спортивной игры «Зарница». Участие в нем приняли 390 школьников.

Ребята показывали навыки строевой, военной и физической подготовки, выявляли сильнейших в многоборье ВОСВОДа, пожарной эстафете, олимпиаде по правилам дорожного движения.

По итогам состязаний были определены 10 лучших команд. Первое место заняла школа № 8, второе - школа № 24, третье - школа № 35. Следом расположились: лицей № 31, школы № 27 и №3, лицей № 26, гимназии № 20, № 23 и №12.

Теперь лучшие команды отправятся на финальные состязания, которые пройдут 1-2 июня на базе центра подготовки пожарных и спасателей ГКУ РМ «СУГЗ» в селе Николаевка Большеберезниковского района.

Источник: izvmor.ru