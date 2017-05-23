В Октябрьском районе Саранска горел столярный цех

В Саранске произошел пожар в столярном цехе. Инцидент случился в Октябрьском районе на ул. Рузаевской.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, когда спасатели прибыли на место вызова, строение горело открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовало большое количество древесины внутри.

К тушению крупного пожара были привлечены сразу 7 пожарных подразделений. Благодаря их стараниям удалось избежать полного уничтожения здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли и повреждена внутренняя отделка столярной мастерской на площади 25 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Также подсчитываются убытки от пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru