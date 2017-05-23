Пенсионерка из Саранска лишилась 37 тысяч рублей, пустив домой погреться двух мошенниц

Пенсионерка из Саранска лишилась сбережений, поверив целительнице-мошеннице. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города, 80-летняя бабушка пустила погреться в квартиру двух незнакомок, продававших пуховые платки. Она угости их чаем, а те объявили ей, что на ее детей наложена порча, а для ее снятия необходимо все имеющиеся в квартире деньги положить в одно место.

Женщина доверилась незнакомкам, собрала все свои сбережения в сумме 37 тысяч рублей и положила их под сиденье кресла. После этого одна из аферисток стала отвлекать пенсионерку разговорами, а вторая в это время забрала деньги. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители вскоре задержали преступницу. Своей вины она не отрицала и деньги вернула. Тем не менее, отвечать перед судом ей все равно придется.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru