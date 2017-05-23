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Пенсионерка из Саранска лишилась 37 тысяч рублей, пустив домой погреться двух мошенниц

Пенсионерка из Саранска лишилась 37 тысяч рублей, пустив домой погреться двух мошенниц

Пенсионерка из Саранска лишилась сбережений, поверив целительнице-мошеннице. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города, 80-летняя бабушка пустила погреться в квартиру двух незнакомок, продававших пуховые платки. Она угости их чаем, а те объявили ей, что на ее детей наложена порча, а для ее снятия необходимо все имеющиеся в квартире деньги положить в одно место.

Женщина доверилась незнакомкам, собрала все свои сбережения в сумме 37 тысяч рублей и положила их под сиденье кресла. После этого одна из аферисток стала отвлекать пенсионерку разговорами, а вторая в это время забрала деньги. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители вскоре задержали преступницу. Своей вины она не отрицала и деньги вернула. Тем не менее, отвечать перед судом ей все равно придется.


Источник: leninsky.mor.sudrf.ru