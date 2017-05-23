Ректор МГУ им. Огарева: Имеют место отдельные факты бытовой коррупции

Ректор Мордовского государственного университета им. Огарева Сергей Вдовин рассказал о том, как в вузе борются с коррупцией.

"Имеют место отдельные факты бытовой коррупции, и чаще всего инициатором здесь выступает слабый, не подготовившийся студент. В университете осуществляется комплекс мер по противодействию коррупции, в частности мы изменили процедуру пересдачи экзаменов. Если студент пожалуется на предвзятое к нему отношение, ему предоставляется возможность пересдать экзамен в присутствии комиссии, в состав которой входят заведующий кафедрой, представитель методического управления университета и студенческого совета. Ни преподаватели, ни ректор не имеют право вмешиваться в работу комиссии или пересмотреть результаты пересдачи.

Еще одна серьезная мера противодействия коррупции — открытие в главном корпусе университета книжного магазина со всей необходимой учебно-методической и научной литературой, что исключит реализацию книг преподавателями вуза", - подчеркнул Вдовин.

Источник: izvmor.ru