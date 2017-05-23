Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Житель Мордовии угнал ВАЗ, чтобы доехать на нем домой вместо такси

Житель Мордовии угнал ВАЗ, чтобы доехать на нем домой вместо такси

Житель Мордовии ответит по закону за угон автомобиля. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, молодой человек приехал на такси к своим друзьям в поселок Комсомольский, однако тратиться на обратную дорогу он не захотел. Около одного из домов он увидел вазовскую «шестерку», вскрыл ее и доехал на машине до Чамзинки, где бросил на одной из улиц.

Владелец ВАЗа обнаружил пропажу утром и поспешил в полицию. Автомобиль в исправном состоянии быстро нашли, а вскоре был задержан и угонщик. Как выяснилось, ранее он уже был судим за угон и только недавно вернулся из мест лишения свободы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.


Источник: 13.мвд.рф