Житель Мордовии угнал ВАЗ, чтобы доехать на нем домой вместо такси

Житель Мордовии ответит по закону за угон автомобиля. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, молодой человек приехал на такси к своим друзьям в поселок Комсомольский, однако тратиться на обратную дорогу он не захотел. Около одного из домов он увидел вазовскую «шестерку», вскрыл ее и доехал на машине до Чамзинки, где бросил на одной из улиц.

Владелец ВАЗа обнаружил пропажу утром и поспешил в полицию. Автомобиль в исправном состоянии быстро нашли, а вскоре был задержан и угонщик. Как выяснилось, ранее он уже был судим за угон и только недавно вернулся из мест лишения свободы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф