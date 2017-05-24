В Мордовском госуниверситете станет меньше бюджетных мест

Ректор Мордовского университета Сергей Вдовин рассказал, что в новом учебном году в вузе будет 2348 бюджетных мест, что немногим меньше, чем в прошлые годы. Некоторое сокращение произошло из-за того, что в 2017 году школы Мордовии выпустят минимальное число старшеклассников, также заметно снизился спрос на заочное обучение.

«Сокращение произошло в основном на гуманитарных направлениях подготовки и заочной форме обучения. На инженерно-технических направлениях подготовки, в отличие от гуманитарных, сокращения не произошло», - отметил Вдовин.

Как и в предыдущие годы, при поступлении на бюджет будут учитываться индивидуальные достижения абитуриента: интеллектуальные, спортивные, творческие.

Источник: izvmor.ru