На Химмаше в Саранске сегодня отключат холодную воду

Сегодня, 24 мая, в Саранске на Химмаше будет временно отключено холодное водоснабжение. Связано это с заменой участка водовода, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 9:00 и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, д. 46 (МОУ «СОШ №40»), 56/2, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74 (МОУ «СОШ №36»), 76, 78;

- пр.70 лет Октября, д. 77а, 79, 85, 85/1, 86 (ПАО «Сбербанк России»), 86а (автосервис «Hyundai»), 88, 90, 91, 91а (магазин «Эверест»), 93, 93/1, 93/2, 94, 96, 96а, 98, 101,103, 108, 110, 112, 114, 116, 120 (МДОУ «Детский сад №85), 122.

На время отключения по указанным адресам будет организован подвоз воды.

Источник: adm-saransk.ru