Школьная учительница из Саранска собрала коллекцию колокольчиков со всего мира

Учитель русского языка и литературы школы №39 Ольга Федотова собрала огромную коллекцию колокольчиков, которая насчитывает несколько сотен экспонатов, точнее, более 350. Среди них есть удивительные произведения искусства – расписные, ручной работы. Есть колокольчики из Голландии, Китая, Японии, Франции, Англии, Испании, Мальты, Египта.

Не так давно свой вклад в собрание внес директор школы Александр Викторович Леонтьев – он подарил корабельную рынду. Таким образом, общими усилиями коллекция расширяется и становится все более ярким напоминанием о чудесных школьных годах для всех выпускников учебного заведения. Ну а действующие ученики имеют возможность ежедневно лицезреть уникальные экспонаты.

Источник: izvmor.ru