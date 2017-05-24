На 17-м этаже нового корпуса МГУ им. Огарева в Саранске откроется смотровая площадка

Ректор МГУ им. Огарева Сергей Вдовин сообщил, что вскоре жители и гости Саранска смогут побывать в самом высоком здании города – на смотровой площадке нового корпуса университета. Она находится на 17-м этаже, высота – около 60 метров. Отсюда открывается великолепный вид на город.

Экскурсии для гостей учебного заведения проводятся уже сейчас. Скоро доступ на смотровую площадку будет у всех желающих.

«Мы планируем открыть доступ на смотровую площадку 12 июня, в день рождения нашего города. Стоимость посещения будет невысокой. На смотровой площадке мы планируем разместить информацию о достопримечательностях Саранска. Еще одним объектом, интересным для туристов, станет обновленный музей Н.П. Огарева, который открылся в новом корпусе буквально на днях», - рассказал ректор.

Источник: izvmor.ru