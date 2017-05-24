ЧП в Саранске: на улице Волгоградской перевернулся бульдозер

На улице Волгоградской в Саранске опрокинулся бульдозер. Фотографии с места ЧП появились в группе «Привет, сейчас, Саранск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, водитель трактора пытался заехать на трал, но не рассчитал траекторию, в результате чего бульдозер опрокинулся на бок. По предварительным данным, тракторист не пострадал.

Жители города высказывают свои предположения насчет того, что могло привести к аварии.

«На этих Т-130 вечно управление толком не работает. От тракториста еще много чего зависит. Экскаваторщика знаю одного, копает идеально, а как на трал заезжать - боится и всё тут», - пишут горожане в соцсетях.