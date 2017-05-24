В Мордовии откроется выставка плетеных изделий

Лапти, корзины, хлебницы, вазы, подносы, куклы из мочала и прочие разнообразные изделия из экологически чистейших природных материалов можно будет увидеть в Музее мордовской народной культуры.

Организаторы традиционного смотра народного творчества "Шумбрат, Мордовия!" уже давно заметили, насколько уникальные, и, помимо того, зачастую нужные в быту вещи создают народные умельцы, продолжая дело собственных предков, умевших из нехитрых растительных материалов изготавливать и посуду, и мебель, и обувь.

Поэтому в Год экологии решили провести отдельную выставку декоративно-прикладного творчества с говорящим названием "Плетеные фантазии". На ней свои работы покажут специалисты Саранска и районов республики. Откроется она 7 июня.

Источник: izvmor.ru