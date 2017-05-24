Дружеские посиделки закончились для жителя Мордовии больничной койкой

Житель Мордовии получил тяжелые травмы после дружеских посиделок.

Сообщается, что 22-летний молодой человек и его 29 летний друг распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула размолвка. В процессе выяснения отношений старший товарищ взял нож и ударил оппонента в живот, уже после чего скрылся с места правонарушения.

Потерпевший был доставлен в клинику, где его навестили работники полиции. Но сперва молодой человек попытался выгородить собственного товарища, сказав, что ножевое ранение ему нанес незнакомый. Однако в процессе разбирательства представители полиции обнаружили правду и задержали подозреваемого. Предполагаемое орудие правонарушения изъято.

На данный момент устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Источник: izvmor.ru