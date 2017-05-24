Экологическая организация Гринпис побывала в Саранске

В Саранске побывала международная экологическая организация Гринпис.

Цель визита: поведать населению об экологической проблеме, связанной с растущими день ото дня мусорными свалками и о возможности исправить ситуацию. Известны 3 способа борьбы с мусором — это сжигание, захоронение и переработка. Все без исключения методы, помимо переработки, губят природу и опасны для человека. Гринпис выступает за раздельный сбор отходов и их переработку.

Большой белый автобус, внутри которого организована выставка, расположился на площади у Ледового дворца. На выставке наглядно представлены этапы переработки мусора и конечный продукт. Как оказалось, из остатков можно сделать большое количество полезных предметов. К примеру, из пластика можно изготовить флисовую одежду, из бумаги — карандаши, из алюминия — различные детали для техники и так далее.

Нужно отметить, что в столице республики с раздельным сбором мусора дела обстоят значительно лучше, нежели в иных населенных пунктах Российской федерации. Интерактивная диаграмма на выставке наглядно показывает: Саранск находится на первом месте по возможности раздельного сбора отходов.

Источник: izvmor.ru