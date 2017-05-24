Участники Научно-технического совета Мордовского Технопарка посетили МГУ им. Огарева

Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев и врио главы РМ Владимир Волков посетили факультет математики и информационных технологий МГУ им. Н.П. Огарева.

Они осмотрели лаборатории волоконной оптики в Институте физики и химии, где учащиеся занимаются изучением оптического волокна, сделанного на заводе в Саранске. К слову, костяк работников компании «Оптоволоконные системы» составляют выпускники данного вуза.

Уже после этого гости поднялись на смотровую площадку главного корпуса.

Источник: izvmor.ru