27 и 28 мая в Саранске ограничат движение транспорта и парковку

В Саранске в ближайшие выходные, 27 и 28 мая, будут запрещены движение и парковка транспорта по некоторым адресам. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

С 20:00 27 мая до 10:00 28 мая будет запрещено парковаться по:

- ул. Красной на участке от ул. Серова до ул. Московской,

- ул. Серова на участке от ул. Красной до стадиона «Старт» (ул. Красная, 22),

- на территории, прилегающей к зданию «Ледового дворца» (ул.Красная,40) и стадиону «Старт» со стороны улиц Красная и Московская (за исключением спецмашин);

С 10:00 до 14:00 28 мая будет запрещена парковка и движение по:

- ул. Красной на участке от ул. Серова до ул. Московской;

- по ул. Серова на участке от ул. Советской до ул. Республиканской;

- на территории, прилегающей к зданию «Ледового дворца» и стадиону «Старт» со стороны улиц Красная и Московская.

Источник: gibdd.ru/r/13