Советник президента РФ: Мордовия успешно развивается в условиях кризиса

Советник Президента РФ Сергей Глазьев подчеркнул, что он впечатлен темпами развития Мордовии.

«В условиях кризиса Мордовия успешно развивается, системно выполняя задачу перехода на инновационное развитие, поставленную Президентом страны. Показатели доли инновационной продукции, рост производства конкурентоспособной продукции, впечатляют. В Мордовии сложился синтез образования, науки и производства», - подчеркнул Глазьев на заседании научно-технического совета в Технопарке Мордовии.

Глава РМ Владимир Волков отметил, что Технопарк за пять лет многое сделал для развития промышленности и республики в целом. Многие члены НТС были отмечены высокими наградами.

Источник: izvmor.ru