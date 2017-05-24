В Мордовии угонщики разбили чужой автомобиль и вернули его владельцу

В Чамзинском районе Мордовии угонщики вернули разбитый автомобиль его владельцу. Таким нестандартным образом завершилась посиделка друзей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в гости к местному жителю пришли двое приятелей. После распития алкоголя хозяин квартиры уснул, а гости вытащили у него из кармана ключи от машины, угнали из гаража его «семерку» и поехали кататься.

По дороге они врезались в припаркованный автомобиль, после чего приехали обратно и загнали разбитый ВАЗ назад в гараж. Ключи они вновь положили в карман владельцу.

Утром мужчина увидел разбитое авто и написал в полицию заявление об угоне, не подозревая, что в этом виноваты его гости. Полицейские быстро установили, кто на самом деле причастен к инциденту.

Как выяснилось, инициатор преступления, 20-летний молодой человек, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Источник: 13.мвд.рф