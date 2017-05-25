Для саранских школьников начинается трудовое лето

Летний трудовой сезон начнется у саранских подростков с мероприятия в Парке Пролетарского района.

В пятницу, 26 мая, в 12:00 в этом месте соберутся более 250 учеников, а также представители работодателей. Школьники смогут получить консультации экспертов службы занятости, а также пройти собеседования по поводу трудоустройства на время летних каникул.

Для подростков подготовлена развлекательная программа. Им предстоит придумать эмблему и девиз "Трудового лета", а также принять участие в состязаниях и викторинах, приуроченных к истории Чемпионатов Мира по футболу.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили Госкомитет РМ по труду и занятости населения, Департамент по социальной политике администрации городского округа Саранск и городской Центр занятости населения.

Источник: izvmor.ru