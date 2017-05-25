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Мордовские школьники завоевали 48 наград на Всероссийской предметной олимпиаде

Мордовские школьники завоевали 48 наград на Всероссийской предметной олимпиаде

Заключительный этап Всероссийской предметной олимпиады завершился для мордовских подростков фееричным результатом.

48 победителей и призеров — таков итог выступления наших учащихся. Самыми богатыми на победы оказались олимпиады по физике (3 победителя, 6 призеров), химии (2 победителя, 6 призеров), астрономии (2 победителя, 6 призеров), биологии (1 победитель, 4 призера).

Таким образом, подростки Мордовии превзошли прошлогодний результат, когда республика получила 45 призовых мест на российской олимпиаде, и это было лучшим показателем за все годы участия наших школьников в предметных олимпиадах.


Источник: izvmor.ru