Мордовские школьники завоевали 48 наград на Всероссийской предметной олимпиаде

Заключительный этап Всероссийской предметной олимпиады завершился для мордовских подростков фееричным результатом.

48 победителей и призеров — таков итог выступления наших учащихся. Самыми богатыми на победы оказались олимпиады по физике (3 победителя, 6 призеров), химии (2 победителя, 6 призеров), астрономии (2 победителя, 6 призеров), биологии (1 победитель, 4 призера).

Таким образом, подростки Мордовии превзошли прошлогодний результат, когда республика получила 45 призовых мест на российской олимпиаде, и это было лучшим показателем за все годы участия наших школьников в предметных олимпиадах.

Источник: izvmor.ru