В Саранске обсудили вопросы экологической безопасности

В Саранске прошли публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Росприроднадзора по РМ.

В мероприятии приняли участие главы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов власти, представители компаний и учреждений, занимающихся природоохранной деятельностью.

Как подчеркнул руководитель Управления Росприроднадзора по РМ Андрей Аленцин, в системе ведомства запланировано более 200 публичных мероприятий по вопросам правоприменительной практики, которые будут реализовываться поквартально.

Отметим, что мероприятие прошло в форме "вопрос-ответ". На все без исключения вопросы участники мероприятия получили подробные ответы.

Источник: izvmor.ru