В Мордовии в июне откроется 394 детских лагеря

В первую смену летней оздоровительной кампании в республике откроется 394 лагеря.

В их числе загородные оздоровительные учреждения, санатории, трудовые лагеря актива сельских школьников, палаточных, "Школы выживания", пришкольные лагеря, для активистов, одаренных детей и подростков. Планируется, что в первую смену отдохнут почти 16 000 детей.

В целом в период летней оздоровительной кампании 2017 года на территории республики будут работать 424 летних лагеря, в них отдохнут свыше 27 000 детей, в том числе 15 000 ребят, пребывающих в трудной жизненной ситуации, 163 сироты и почти 800 детей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент оздоровительные учреждения проходят необходимую подготовку к приему детей.

Источник: izvmor.ru