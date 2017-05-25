Автогонщики из Мордовии примут участие в автокроссе на трассе "Золотой Колос"

Команда автоклуба "Мордовия" примет участие в знаменитом автокроссе на трассе "Золотой Колос", который пройдет 27-28 мая в Пензенской области.

Представители автоклуба сообщили, что мордовские спортсмены стартуют в элитном дивизионе Super-1600. Пилотировать спортивные болиды будут А. Андин и Д. Плеханов.

Данный сезон станет для команды подготовительным к состязаниям Чемпионата России 2018. В нынешнем году почти ежемесячно спортсмены планируют выступать в разных областях государства. Тренировки перед выступлениями проходят каждую неделю на трассах в Саранске, Рузаевке и Чамзинке.

Источник: izvmor.ru