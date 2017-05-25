Выставка юных художников «Мы нашли таланты!» открылась в музее Эрьзи

В конференц-зале Эрьзинского музея начала работу выставка участников третьего этапа музейно-педагогического проекта «Мы нашли таланты!». Благодаря этому проекту творчески одаренные воспитанники социальных учреждений получают возможность реализовать свою творческую мечту - стать художником.

В течение года юные дарования дважды в месяц занимались рисунком, постигали принципы грамотной композиции, цветового ритма и т.д. под руководством директора Эрьзинского музея, профессора кафедры дизайна и рекламы ИНК МГУ им. Н.П. Огарева Людмилы Нарбековой. Также ребята общались с другими опытными и молодыми художниками, совершали целевые экскурсии в соседние регионы и на пленэр.

Результатом их кропотливой творческой работы стала экспозиция, на которой можно увидеть около полусотни произведений, выполненных в различных техниках: карандашный рисунок, акварель, гуашь, коллаж.

Источник: izvmor.ru