На всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью отправились представители Мордовии

С 25 по 27 мая в Петербурге пройдет финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участниками турнира станут представители различных регионов России и зарубежных стран.

Мордовию представят победители 3-го республиканского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров: в номинации «Уверенный пользователь» - Александр Юрьевич Бальзамов (Саранск), в номинации «Начинающий пользователь» - Ирина Вадимовна Федорова (Кочкуровский район).

Напомним, что республиканский чемпионат состоялся в Саранске 4 мая. В нем участвовали 33 пенсионера, владеющие навыками работы на компьютере.

Источник: izvmor.ru