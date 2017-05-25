Жительница Мордовии украла паспорт у попутчицы и оформила на нее кредит

В Мордовии женщина украла паспорт и взяла на него кредит. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 44-летняя дама вместе со своим сожителем на личном автомобиле ехали в районный центр. По дороге они подхватили попутчицу, у которой злоумышленница незаметно вытащила из сумки документ. В этот же день она оформила через Интернет кредитную карту, обналичила деньги, а паспорт подкинула в поликлинику, зная, что потерпевшая ехала туда.

Задумка преступницы сработала на все 100%. Владелица паспорта думала, что потеряла его в больнице, так как он нашелся именно там. И только когда ей стали приходить уведомления о задолженности по кредиту, она обратилась в полицию.

Полиция выяснила, как все было на самом деле, и задержала воровку. В настоящее время в отношении нее возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Источник: 13.мвд.рф