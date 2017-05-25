В Саранске завтра ограничат парковку и движение

В центре Саранска 26 мая будут ограничены парковка и движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 20:00 25 мая и до 8:00 26 мая будет запрещено парковаться:

- по нечетной стороне ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической);

- на парковках по ул. Пролетарской в районе здания РДК (ул. Пролетарская, 39) и по ул. Б. Хмельницкого в районе здания ПАО КБ «МПСБ» (ул. Б. Хмельницкого, 36а).

С 8:00 до 18:00 26 мая парковка и движение будут временно исключены:

- по нечетной стороне ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической);

- на парковках по ул. Пролетарской в районе здания РДК (ул. Пролетарская, 39) и по ул. Б. Хмельницкого в районе здания ПАО КБ «МПСБ» (ул. Б. Хмельницкого, 36а).

Исключение составят спецмашины.

Источник: adm-saransk.ru