Представители Мордовии навестили подростков в Арзамасской воспитательной колонии

Уполномоченный по правам ребенка при Главе РМ Н. Юткина, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РМ Э. Азоркина, адвокат Ю. Денисова посетили несовершеннолетних осужденных из Мордовии, находящихся в Арзамасской воспитательной колонии ГУФСИН России по Нижегородской области.

На данный момент в воспитательной колонии отбывают наказание 85 подростков, в основном из Нижегородской, Пензенской областей, Чувашии. В колонии находятся трое ребят из Мордовии.

Гости побывали в учебных, жилых комнатах, на производственной зоне, ознакомились с условиями содержания детей, обсудили с начальством возможности скайп-общения осужденных с родителями.

Подростки получают в колонии не только лишь школьное, однако и средне-техническое образование. Отметим, что при Арзамасской воспитательной колонии функционирует профессиональное заведение, которое готовит слесарей по ремонтным работам автомобилей, слесарей механосборочных работ, каменщиков.

Гости вручили детям вкусные презенты и информационные буклеты о жизни и деятельности молодежи Мордовии.

Источник: izvmor.ru