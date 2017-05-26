В детсаду Ардатовского района выявлена кишечная палочка

В детсадах Ардатовского района Мордовии выявлены различные нарушения. В пресс-службе прокуратуры района сообщили, что в детсаду «Теремок» в пищеблоке были выявлены бактерии кишечной палочки. Кроме того, уровень калорийности отобранного на исследование обеда был ниже потребностей детского организма.

В том же «Теремке», а также в Турдаковском детсаду «Солнышко» вновь выявлены факты поборов с родителей. Также установлено, что во всех проверенных дошкольных учреждениях отсутствуют кнопки тревожного вызова, ворота и калитки на их территорию не закрываются, а территория детского сада «Солнышко» и вовсе не ограждена. Выявлены и иные нарушения законодательства.

По результатам проверки в отношении двух заведующих детсадами возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

Источник: prokrm.ru