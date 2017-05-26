Владимир Волков: Мы должны сделать Саранск лучшим городом мира

Врио главы Мордовии Владимир Волков заявил о необходимости привести в порядок все парки, бульвары, улицы и дома частного сектора в Саранске. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества, на которой обсуждалась подготовка города и региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Уже сейчас нужно закладывать парк у стадиона «Мордовия Арена». Очень красиво будут смотреться пирамидальные тополя, липы. Возможно, в перспективе именно в этот парк будет переведен городской зоопарк. Саранску нужны новые скверы, парки, аллеи. В подготовке к чемпионату важен каждый штрих, и мелочей тут быть не должно. Мы должны сделать Саранск лучшим городом мира», - сказал Волков.

Источник: izvmor.ru