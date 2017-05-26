В Саранске Владимир Волков осмотрел участки под застройку жилых комплексов

Вчера, 25 мая, врио главы РМ Владимир Волков провел объезд объектов городской инфраструктуры, задействованных при подготовке к ЧМ-2018, а также осмотрел участки перспективной жилой застройки в Саранске.

В районе ул. Красная произошло обсуждение вариантов благоустройства частного сектора, находящегося вблизи с автодорогой. По предложению Владимира Волкова при выборе дизайнерских решений предпочтение обязано быть отдано материалам, гармонирующим по фактуре и цветовой гамме с естественным ландшафтом территории и существующим архитектурным стилем.

Кроме этого врио главы РМ осмотрел участки в городской черте, планируемые в кратчайшее время под жилую застройку. Особый интерес Волков уделил детальной проработке оптимального размещения социально-бытовой инфраструктуры на их территории.

По словам Волкова, вплоть до начала строительства необходимо точно определить, что будут представлять из себя нежилые здания, находящиеся в жилом доме, для того чтобы потом не получить проблемы в виде шумного кафе-бара. Встроенные здания обязаны использоваться под объекты социально-бытового обслуживания.

Источник: izvmor.ru