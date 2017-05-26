На открытии выставки в Москве презентовали книгу, изданную в Саранске

Директор саранского Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Николай Кручинкин принял участие в открытии выставки «Подвиг «подземного гарнизона», которая начала работу в Москве.

«Выставка приурочена к 75-летию обороны Аджимушкайских каменоломен. В экспозиции, созданной активистами «Поискового движения России», представлены оригинальные артефакты, найденные в ходе поисковых работ на территории каменоломен и фотоматериалы о работе поисковиков. Отмечу, что поисковый отряд Мордовии с 1990 года участвует в экспедициях в Аджимушкае, в нашем фонде хранится немало интересных экспонатов», - поведал Кручинкин.

Аджимушкай наравне с Брестской крепостью считается символом стойкости и мужества советского солдата, а сами каменоломни стали последним местом боя и братской могилой для тысяч героев, большинство из которых остались неизвестными.

В рамках открытия выставки также состоялась презентация «Книги Памяти и Славы», изданной в апреле этого года в Саранске.

Источник: izvmor.ru