К октябрю 2017 года в Саранске должен появиться приют для бездомных животных

Врио главы Мордовии Владимир Волков на встрече с представителями бизнес-сообщества пообещал, что в Саранске все-таки построят приют для бездомных животных.

«Отношение к бездомным животным - важный показатель культуры, цивилизованности в западных странах, граждане которых приедут в Саранск на игры чемпионата мира по футболу - 2018», – сказал Волков.

В свою очередь, мэр Саранска Петр Тултаев, который также присутствовал на встрече, пояснил, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации для приюта, рассчитанного на пребывание 120 животных. Строительство учреждения начнется в июне 2017 года. Работы планируют завершить к октябрю этого же года.

Ожидается, что для полноценной работы приюта понадобится активная помощь городских волонтеров.

Источник: izvmor.ru